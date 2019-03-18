Нужно сделать видео заставку по образцу. Пишите условия и срок выполнения данной работы. Образец - [url=https://www.youtube.com/watch?v=TnhBAGaNbI4]https://www.youtube.com/watch?v=TnhBAGaNbI4[/url] - 4 версия
Требуется сделать видео-ролик рейтинга франшиз для YouTube канала.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется видео-монтаж и озвучка.
Сценарий ролика - в прилагаемом описании (см. файл).
Длительность: 10-12 мин.
Срок изготовления: не более 3-4 дней.
Пояснения: основной месседж ролика - разоблачать "развод" на франшизах, делать
аналитический обзор основных предложений по рынку и помогать с выбором "правильной" франшизы.
Показывать опыт и отзывы действующих франчайзи.
После просмотра ролика у предпринимателя должно быть понимание, какие особенности у данной бизнес-ниши,
какие франшизы есть в данной тематике, какие особенности у каждой, какие ждут заявленные финансовые затраты у каждой франшизы и на какой финансовый результат он вправе рассчитывать. Также предпринимателю должны быть ясны те моменты, на которые важно обратить внимание как можно раньше, чтобы запустить успешный и перпективный партнёрский проект.
Ролик должен носить информативный, объективный и полезный для предпринимателя, заинтересованного
в открытии бизнеса с использованием франшизы в данной нише, характер.
Дополнительные требования:
- озвучка энергичным уверенным голосом
- контент на слайдах должен быть представлен с использованием инфоблоков, списков, таблиц - где это предусмотрено,
и уместно использовать.
- ролик должен содержать фотоматериалы/видеофрагменты с сайтов франшиз. Фото/видео вставки должны использоваться,
но в то же время не мешать комфортному просмотру и восприятию представленной информации.
Ждём стоимость и сроки.
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