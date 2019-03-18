Требуется сделать видео-ролик рейтинга франшиз для YouTube канала.

ВидеомонтажЗакрыт8 заявок224 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется видео-монтаж и озвучка.

Сценарий ролика - в прилагаемом описании (см. файл).

Длительность: 10-12 мин.

Срок изготовления: не более 3-4 дней.

Пояснения: основной месседж ролика - разоблачать "развод" на франшизах, делать

аналитический обзор основных предложений по рынку и помогать с выбором "правильной" франшизы.

Показывать опыт и отзывы действующих франчайзи.

После просмотра ролика у предпринимателя должно быть понимание, какие особенности у данной бизнес-ниши,

какие франшизы есть в данной тематике, какие особенности у каждой, какие ждут заявленные финансовые затраты у каждой франшизы и на какой финансовый результат он вправе рассчитывать. Также предпринимателю должны быть ясны те моменты, на которые важно обратить внимание как можно раньше, чтобы запустить успешный и перпективный партнёрский проект.

Ролик должен носить информативный, объективный и полезный для предпринимателя, заинтересованного

в открытии бизнеса с использованием франшизы в данной нише, характер.

Дополнительные требования:

- озвучка энергичным уверенным голосом

- контент на слайдах должен быть представлен с использованием инфоблоков, списков, таблиц - где это предусмотрено,

и уместно использовать.

- ролик должен содержать фотоматериалы/видеофрагменты с сайтов франшиз. Фото/видео вставки должны использоваться,

но в то же время не мешать комфортному просмотру и восприятию представленной информации.  

Ждём стоимость и сроки.

5 лет назад
dvtdigital
40 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
  • Похожие заказы

  • Монтаж видео

    Добрый день, дорогие фрилансеры! Необходимо сделать монтаж видео, обращая внимание на такие моменты: 1. Соединить звук с видео (звук записывался на диктофон). 2. Картинки (2 шт.) замостить на хромакей. 3. Сделать картинку на весь экран в начале и конце ...

    Видеомонтаж1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Видеомонтаж 2-минутного тизера с элементами компьютерной графики

    Нужен профессиональный монтажер для 2-минутного (плюс-минус) тизера. Речь идет об очень динамичном монтаже коротких (до 5 секунд) кадров – комбинации видеоряда с компьютерной графикой (движение таких объектов, как смартфон, земной шар, титры и т.д.) Звуковое ...

    Видеомонтаж1 исполнитель
    Закрыт
    5 лет назад

  • Монтаж видеоролика

    Привет. Мне надо затьюнить мой ролик (сама слепила, но надо исправить кое-что). Ролик около двух минут. Меня зовут Ольга.

    Видеомонтаж26 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Из картинок сделать видео

    Сделать 400 видео из 10 -15 картинок в каждой папке + добавить, к каждой картинке текст и наложить на все видео одинаковый звук (задний фон) пример https://youtu.be/kmcmoW2vQjo

    Видеомонтаж31 заявка
    Закрыт
    5 лет назад

  • Ролик для презентации портала в кинотеатре

    Нужно сделать зажигательный ролик на 15 секунд, по презентации городского портала. Разрешение 4000*2000 На фоне должна играть динамичная музыка. За основу нужно взять вот этот ролик. [url=https://www.youtube.com/watch?v=wr17uRT7Bp4]https://www.youtube.com/watch?v=wr17uRT7Bp4[/url] Нужно использовать маскот [url=https://yadi.sk/i/jn2Tr3_fiBGc_w]https://yadi.sk/i/jn2Tr3_fiBGc_w[/url] [url=https://yadi.sk/i/Y380-9AIkPaDBA]https://yadi.sk/i/Y380-9AIkPaDBA[/url] Так же есть наработки по стилистике. Можно использовать но не обязательно. [url=https://yadi.sk/d/QAVvJcAq6HtklA]https://yadi.sk/d/QAVvJcAq6HtklA[/url] Сам ...

    Видеомонтаж1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад