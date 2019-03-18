Требуется сделать видео-ролик рейтинга франшиз для YouTube канала.

Требуется видео-монтаж и озвучка.

Сценарий ролика - в прилагаемом описании (см. файл).

Длительность: 10-12 мин.

Срок изготовления: не более 3-4 дней.

Пояснения: основной месседж ролика - разоблачать "развод" на франшизах, делать

аналитический обзор основных предложений по рынку и помогать с выбором "правильной" франшизы.

Показывать опыт и отзывы действующих франчайзи.

После просмотра ролика у предпринимателя должно быть понимание, какие особенности у данной бизнес-ниши,

какие франшизы есть в данной тематике, какие особенности у каждой, какие ждут заявленные финансовые затраты у каждой франшизы и на какой финансовый результат он вправе рассчитывать. Также предпринимателю должны быть ясны те моменты, на которые важно обратить внимание как можно раньше, чтобы запустить успешный и перпективный партнёрский проект.

Ролик должен носить информативный, объективный и полезный для предпринимателя, заинтересованного

в открытии бизнеса с использованием франшизы в данной нише, характер.

Дополнительные требования:

- озвучка энергичным уверенным голосом

- контент на слайдах должен быть представлен с использованием инфоблоков, списков, таблиц - где это предусмотрено,

и уместно использовать.

- ролик должен содержать фотоматериалы/видеофрагменты с сайтов франшиз. Фото/видео вставки должны использоваться,

но в то же время не мешать комфортному просмотру и восприятию представленной информации.

Ждём стоимость и сроки.