Размыть до неузноваемости лицо и изменить голос на видео

Отличный исполнитель. Очень быстро и качественно сделал все необходимые задачи по видоизменению видео. Так же исполнитель обладает редким качеством - честностью . Я перевел по ошибке в 3 раза больше денег и даже не заметил. Исполнитель заметил - и вернул. .. Буду работать еще