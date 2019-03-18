Помощь консультация в выборе правильной конфигурации ПК для монтажа, чтобы потом не пожаленть

Какой процессор, память, материнка и нужна ли видео-карта. По всему остальному впринципе вопросов нет. И на какой минимальный бюджет рассчитывать в y.e