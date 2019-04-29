Необходимо разработать видео ролик

$190
ВидеомонтажЗавершен5 заявок258 просмотров
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Необходимо разработать видеоинфографику согласно сценарию. Сценарий во вложении. Требуется некоторая доработка сценария, перефразирование текста если это необходимо.

Необходимо работать до полного утверждения ролика заказчиком, а также пребывать в сети не менее 8 часов в сутки.

Схема оплаты - 30/30/40.

5 лет назад
a-luxkz
Иван 
37 летКазахстан
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
774 отзыва(-6)
Выбранный исполнитель
victor_andreev
34 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
5 лет назад
$197
33 дня
Работаем на постоянной основе. Очень ответственный исполнитель. Работой довольны, рекомендуем.
Иван-отличный заказчик. Своевременные выплаты. Четкое ТЗ. Всегда на связи. Хорошее сотрудничество!Буду рад поработать с Вами еще!
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