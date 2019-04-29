Необходимо разработать видео ролик

Необходимо разработать видеоинфографику согласно сценарию. Сценарий во вложении. Требуется некоторая доработка сценария, перефразирование текста если это необходимо.

Необходимо работать до полного утверждения ролика заказчиком, а также пребывать в сети не менее 8 часов в сутки.

Схема оплаты - 30/30/40.