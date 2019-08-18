Редактирование проекта видеозаставки в AfterEffects

$5
ВидеомонтажЗавершен19 заявок276 просмотров
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Имеется исходник видеозаставки, необходимо просто заменить текст (1 строка), сделать 3 варианта с разным текстом и экспортировать все 3 файла в MP4.

5 лет назад
elenek
36 летРоссия
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
Выбранный исполнитель
RixProg
Богдан 
25 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 лет назад
$5
1 день
Все супер, выполнено качественно и в срок
Все отлично! Спасибо
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