Суть ролика всплывающий текст на одноцветном фоне + озвучка

Есть 2 видео. Необходимо - размыть лицо говорящего, что бы его нельзя было узнать и голос изменить до неузноваемости. так же размыть люксео в закладке и в попапе Видео: https://drive.google.com/file/d/1dYwT-PSl1EpxeuRVlxF26Wiy-lJEVYo8/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/19Jw2M_m5RCUjCeuGbcprBbGgkYdvIw0Q/view?usp=sharing С меня деньги и гуд отзыв. Оплата по факту либо ...