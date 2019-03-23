Нарезка видео 1минута

ВидеомонтажЗакрыт33 заявки844 просмотра
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Здравствуйте. Нужно смонтировать кусочки видео, нарезать из всех файлов где-то продолжительностью около 1 минуты. Пример видео какое должно получиться - https://www.nycgo.com/videos/visit-central-park-nyc. Поработать с качеством исходников, так как некоторые из них получились низкого качества и темные. Нужны будут пару текстовых вставок, водяной знак во всю продолжительность видео и в конце небольшой титр как в повешенном примере.

Пример исходного видео: https://youtu.be/ev6MU9sGaz0

Всего 18gb исходников продолжительностью 1ч, с 2-я таймлапсами. Очень много исходника, так что нарезать 1мин видео не составит труда, главное подобрать хорошие ракурсы.

5 лет назад
mekhron
Мехрон 
33 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
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