Нарезка видео 1минута

Здравствуйте. Нужно смонтировать кусочки видео, нарезать из всех файлов где-то продолжительностью около 1 минуты. Пример видео какое должно получиться - https://www.nycgo.com/videos/visit-central-park-nyc. Поработать с качеством исходников, так как некоторые из них получились низкого качества и темные. Нужны будут пару текстовых вставок, водяной знак во всю продолжительность видео и в конце небольшой титр как в повешенном примере.

Пример исходного видео: https://youtu.be/ev6MU9sGaz0

Всего 18gb исходников продолжительностью 1ч, с 2-я таймлапсами. Очень много исходника, так что нарезать 1мин видео не составит труда, главное подобрать хорошие ракурсы.