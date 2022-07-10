Необходимо изменить камеру на другую или изменить разрешение в эмуляторе Android 8.0 x86. Ищется помощь в настройке и решении данной задачи.
Разработка Модуля регистрации/авторизации
Данная задача является частью разработки большого проекта по которому работаем. В частности включает в себя разработку модуля регистрации/авторизации. Договоренности по этой части были достигнуты при личной разговоре а также основаны на доверии обеих сторон. Исполнитель сам обозначил суть задачи и предложил цену, а также обязался исполнить работы за оговоренную сумму (скрины подтверждения есть). В задаче не прописываются все детали и исчерпытвающий список работ, а лишь содержатся ключевые пункты. Исполнитель утверждает что те задачи которые прописаны им и те часы работы являются достаточными для того чтобы Модуль под согласованный проект правильно функционировал и соответствовал требованиям заказчика. Исполнитель ознакомлен с требованиями к проекту, и согласовал все нюансы с заказчиком.
Суть задачи: "в общей сумме чтобы не разделять аунтефикацию пользователя(сюда входит: гварды, гварды прав пользователя к примеру master member admin, авторизации логин регистрация, сервис генерации refresh и access токенов, также юнит тесты, ну и валидация по почте) для того чтобы представить работающую авторизацию требуется ещё и модуль бд и часть пользовательского модуля связанного с crud операциями всего получается 27 часов~ тоесть 810$. Так же сделать docker-compose среду с грамотной настройкой безопасности и оптимизации что входит в стоимость всех модулей"
Заказчик обязуется принять от исполнителя выполненный им модуль под проект разработки API путём получения файла с кодом от исполнителя а также демо-видео, на котором изображён результат возвращаемый от API в котором изображён предполагаемый принцип работы указанный в пунктах мутаций и квэри в модуле аунтефикации
Выбранный исполнитель
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