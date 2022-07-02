Приложение для генерации описания изделия

  1. Биржа фриланса
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Закрытнет заявок421 просмотр

Необходимо разработать приложение для генерации описания оборудования. Что будет лучшим решением в данном случае: веб интерфейс, продвинутая экселька, access, C++ и так далее. Требования к реализации перечислены в файле в архиве. Я прикрепил пару опросных листов, чтобы было понимание, о чем речь.

3 года назад
Able2Know
Антон 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

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Нет заявок фрилансеров

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