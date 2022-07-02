Приложение для генерации описания изделия

Необходимо разработать приложение для генерации описания оборудования. Что будет лучшим решением в данном случае: веб интерфейс, продвинутая экселька, access, C++ и так далее. Требования к реализации перечислены в файле в архиве. Я прикрепил пару опросных листов, чтобы было понимание, о чем речь.