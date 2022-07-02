Мобильное приложение

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Закрыт15 заявок647 просмотров

Необходимо сделать мобильное приложение (iOs\android) - основная функция, которого, является прием заказов на строительно-монтажные работы от заказчиков  и прием предложений на выполнение строительно-монтажных работ от исполнителей, наличие автоподбора заказчик/исполнитель по общему направлению

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