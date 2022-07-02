Необходимо разработать перечисление в Swift для 5-7 устройств Apple, включая iPhone и iPad. Перечисление должно поддерживать протокол CustomStringConvertible для вывода описания. Также требуется реализовать свойства: размер экрана в пикселях (можно использовать CGSize или свою структуру) и булеву переменную для определения, является ли устройство iPad.