Алина Гаврилова havrylovaalinahavrylovaalina
Разрабатываем мобильные приложения для бизнеса на iOS и Android:
• Над Вашим проектом работает команда из 20+ специалистов;
• Разрабатываем нативно на IOS и Android и создаем кроссплатформенные решения на Flutter;
• Реализуем backend на Node.js, при необходимости на Python и Go;
Принципы нашей работы:
• Работаем по Agile. Так вы сможете видеть как растет ваш продукт;
• Всегда на связи. Zoom, телефон, почта или ваш мессенджер;
• Контроль рабочего времени. Ведем учет рабочего времени в системе Jira;
• Разработка по SLA и NDA. Подписываем соглашение об уровне сервиса и соглашение о неразглашении;
• Обратная связь. Постоянно собираем обратную связь, чтобы быть точными в реализации вашего проекта
Наши приложения упрощают работу в разных нишах:
• Healthtech (Лаборотории и Клиники)
• Fintech (Банки и Эквайринг)
• Логистика и доставка;
• Аренда авто и лизинг;
• Интернет-торговля и маркетплейсы;
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