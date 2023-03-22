Разрабатываем мобильные приложения для бизнеса на iOS и Android

Разрабатываем мобильные приложения для бизнеса на iOS и Android:

• Над Вашим проектом работает команда из 20+ специалистов;

• Разрабатываем нативно на IOS и Android и создаем кроссплатформенные решения на Flutter;

• Реализуем backend на Node.js, при необходимости на Python и Go;

Принципы нашей работы:

• Работаем по Agile. Так вы сможете видеть как растет ваш продукт;

• Всегда на связи. Zoom, телефон, почта или ваш мессенджер;

• Контроль рабочего времени. Ведем учет рабочего времени в системе Jira;

• Разработка по SLA и NDA. Подписываем соглашение об уровне сервиса и соглашение о неразглашении;

• Обратная связь. Постоянно собираем обратную связь, чтобы быть точными в реализации вашего проекта

Наши приложения упрощают работу в разных нишах:

• Healthtech (Лаборотории и Клиники)

• Fintech (Банки и Эквайринг)

• Логистика и доставка;

• Аренда авто и лизинг;

• Интернет-торговля и маркетплейсы;