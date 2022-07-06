Андроид Разработчик

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Закрыт7 заявок463 просмотра

Необходимо написать приложение для записи звонков на Андроид.Внимание: приложение должно работать на Андроид 9+ и выше на любом девайсе. Это значит что необходимо уметь использовать встроенные и внешние способы записи звонка.Наличие опыта в разработке подобных приложений приветствуется.Дизайн (Figma) и логика работы готовы и описаны.

AndroidFigma
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