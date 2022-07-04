Требуется разработать iOS-приложение на Swift, позволяющее пользователям создавать резюме. Приложение должно включать анкету с блоками информации (О себе, Навыки, Опыт работы, Образование и т.д.) и генерировать PDF резюме для скачивания или шаринга. Реализация без авторизации, подписок и in-app покупок, только с рекламной монетизацией через AdMob. Макеты и шаблоны PDF будут предоставлены.