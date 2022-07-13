-имеется код на питоне под пк, конвертирующий численные значения (х у z) в бинарное и наоборот.

-нужно скомпилировать из него апк с интерфейсом:

1) посередине сделать 3 ячейки для вывода(для 1ого режима) и ввода(для 2ого режима) значений (х у z)

(в ячейки значения будут вводиться с клавиатуры)

2) рядом с каждой (х у z) ячейкой (сверху и снизу) будут кнопки увеличения/уменьшения значений (х у z) на значение разницы

3) ниже сделать окно для ввода разницы

4) еще ниже ячейка для ввода названия файла и (выбора/ввода) пути до него

5) рядом с ней будет кнопка сохранения файла

6) слева сверху в углу будет кнопка поиска значения

7) справа сверху в углу будет кнопка смены режимов

-будет 2 режима: конвертация из числовых значений в бинарное и наоборот; смена этих режимов будет по кнопке справа сверху:

1) из бинарного в числовые (выводящиеся в ячейки под (х у z)): значение будет браться из выбранного файла(пример 1) и после конвертации выводится в эти 3 ячейки (х y z).

2) из числовых в бинарные: введённые в ячейки значения (х у z) должны быть конвертированы в бинарное, которое будет найдено (их может быть несколько) в выбранном файле(пример 2) по нажатию кнопки слева вверху.

3) после чего бинароное значение можно будет увеличить или уменьшить прямо в файле, изменяя значения в ячейках (х у z) с помощью кнопок увеличения/уменьшения (на число разницы) или с помощью клавиатуры и сохранить файл с изменениями с помощью кнопки сохранения.

-примеры файлов в архиве