Требуется скопировать телеграм-бота по оформлению банковских карт. Необходимо изменить название и несколько слов, без дополнительных доработок. Укажите стоимость и сроки выполнения.
Редактор бинарных значений для андроид
-имеется код на питоне под пк, конвертирующий численные значения (х у z) в бинарное и наоборот.
-нужно скомпилировать из него апк с интерфейсом:
1) посередине сделать 3 ячейки для вывода(для 1ого режима) и ввода(для 2ого режима) значений (х у z)(вводиться в ячейки значения будут с клавиатуры)
2) рядом с каждой (х у z) ячейкой (сверху и снизу) будут кнопки увеличения/уменьшения значений (х у z) на значение разницы
3) ниже сделать окно для ввода разницы
4) еще ниже ячейка для ввода названия файла и (выбора/ввода) пути до него
5) рядом с ней будет кнопка сохранения файла
6) слева сверху в углу будет кнопка поиска значения
7) справа сверху в углу будет кнопка смены режимов
-будет 2 режима: конвертация из числовых значений в бинарное и наоборот; смена этих режимов будет по кнопке справа сверху:
1) из бинарного в числовые (выводящиеся в ячейки под (х у z)): значение будет браться из выбранного файла(пример 1) и после конвертации выводится в эти 3 ячейки (х y z).
2) из числовых в бинарные: введённые в ячейки значения (х у z) должны быть конвертированы в бинарное, которое будет найдено (их может быть несколько) в выбранном файле(пример 2) по нажатию кнопки слева вверху.
3) после чего бинароное значение можно будет увеличить или уменьшить прямо в файле, изменяя значения в ячейках (х у z) с помощью кнопок увеличения/уменьшения (на число разницы) или с помощью клавиатуры и сохранить файл с изменениями с помощью кнопки сохранения.
-примеры файлов в архиве
-могу нарисовать интерфейс подробнее
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Мобильные приложения5 заявокЗакрыт3 года назад
Необходимо разработать golang приложение, использующее пакет go-dota2 для получения данных матчей Dota в реальном времени. Исполнитель должен создать REST API, который будет возвращать данные в формате JSON, а также развернуть и настроить приложение на сервере заказчика.Мобильные приложения4 заявкиЗакрыт3 года назад
Необходима разработка команд для телеграм бота. При вводе команды /start бот должен отображать заранее подготовленный текст. Также, при обращении клиента вне рабочего времени, требуется выводить определенное сообщение. Ожидается четкое выполнение условий для обеих команд.Мобильные приложения11 заявокЗакрыт3 года назад
Создание мобильного приложения для Android, которое будет пересылать все сообщения на телефон в Telegram бот. Программа должна дублировать входящие SMS с указанием номера телефона, сервиса и текста сообщения. Реализуйте возможность отключения уведомлений через бот и добавьте кнопку вкл/выкл в интерфейсе приложения.Мобильные приложения5 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется разработка приложения для записи звонков на платформе Андроид 9 и выше. Приложение должно использовать как встроенные, так и внешние методы записи. Дизайн и логика работы приложены в Figma. Предпочтение отдается разработчикам с опытом в создании аналогичных приложений.Мобильные приложения7 заявокЗакрыт3 года назад
Ищется специалист для построения логистики связи между 7 проектами в рамках одного в блокчейн-системе. Проекты охватывают банки, страхование, программы лояльности и интернет-магазины. Требуется создание бесшовной среды и переходов на сервисы. Опыт работы в аналогичных проектах не менее 5 лет.Мобильные приложения1 заявкаЗакрыт3 года назад
Необходимо реализовать обработку введенного кода разблокировки для рутированных Android-приложений. В зависимости от кода должны выполняться определенные действия, что требует детальной проработки логики приложения.Мобильные приложения3 заявкиЗакрыт3 года назад
Необходимо разработать мобильное приложение, аналогичное платформам ivi.tv и more.tv. Ожидается создание функционала и интерфейса, а также проработка пользовательского опыта для удобного доступа к контенту.Мобильные приложения11 заявокЗакрыт3 года назад