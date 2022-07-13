Android и ios приложения для покупки билетов на концерты

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Закрыт12 заявок581 просмотр

Рассмотрим как Android так и IOS разработчиков. Проект единоразовый, примерно на месяц. Тематика - покупка билетов на концерты, интеграция с готовым api серверной части.

В отклике обязательно прикрепите примеры работ и кода на github или аналогов 

AndroidiOS
3 года назад
v685522
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Заявки фрилансеров

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