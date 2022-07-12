Добрый день!

Меня зовут Артём.

Опишу задачу:

Требуется разработать MVP мобильного приложения. Android+IOS.

Суть: Приложение для организации и участия в событиях.

Роли: Участник, Организатор, Админ.

Стек:

front – flutter

back – python

БД – postgresql

Перевод приложения на 3-5 языков

Более развёрнутое ТЗ в прикреплённом файле.Предпочтителен опыт работы с приложениями от А до Я, а также опыт интеграции с платёжными системами (Европа, мир). Прототип построен. Чистовой вариант отрисован в figma.

Отдаю предпочтение исполнителям, которые смогут сделать быстро и недорого, чтобы не затягивать и не удорожать создание MVP.

Сам на связи, участвую в обсуждениях, отвечаю на вопросы.

Есть возможность на нашу сторону забрать тестирование (есть команда), если в этом есть необходимость.Буду рад адекватным и честным исполнителям.

До связи!