Разработчик IOS

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Закрыт8 заявок431 просмотр

Мы ищем разработчика IOS приложения для начинающего стартапа.

Требования:

-программист на языке Swift

-опыт работы в программе Xcode

Дальнейшее общение будет в телеграмм

iOSSwift
3 года назад
oleksiimomotenko
Алексей 
23 года
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Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Артур
 
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