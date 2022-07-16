Требуется собрать два макета мобильных приложений на Android по шаблону в AdobeXD. Задача включает копирование 8 экранов одного приложения с заменой стилей кнопок, создание логотипа и скриншотов для публикации в Плей Маркет.
Доработки в IOS приложении
Перед началом работы необходимо подписать соглашение о неразглашении коммерческой тайны.
4. ОПИСАНИЕ ДОРАБОТОК
4.1. Необходимо произвести работы по обеспечению возможности загрузки ресурсов большого объема с сохранением работоспособности программного обеспечения на общем объеме локальной базы данных не менее 4 Гб и ресурсов не менее 10 000.
4.2. Оптимизация работы экрана "Категории", увеличение быстродействия при показе ресурсов объемом и количеством из п.4.1.
4.3. Оптимизация работы экрана с списком ресурсов при количестве в отдельной категории до 200 ресурсов.
4.4. Необходимо произвести работы по обеспечению загрузки ресурсов в фоне с использованием доработок по API серверной части программного обеспечения.
4.5. Необходимо произвести работы по обеспечению возможности выборочной загрузки ресурсов по категориям и фильтрам/тегам исходя из настроек пользователя на экране "Настройки" с возможностью удаления отмеченных ресурсов с использованием доработок по API серверной части программного обеспечения посредством POST запросов json.
4.6. Необходимо исправление ошибки навигации по категориям/ресурсам, заключающейся в сбросе состояния позиции экрана в предыдущей категории при возврате к ней.
4.7. Реализация кеширования при загрузке данных.
4.8. Реализация механизма загрузки категорий и фильтров в экран "Настройки" по п.4.5.
4.9. Реализация уведомлений фоновой загрузки ресурсов.
4.10. Доработка локальной базы данных приложения для удаления отмеченных в экране "Настройки" категорий ресурсов.
4.11. Доработка локальной базы данных приложения для удаления отмеченных в экране "Настройки" фильтров ресурсов.
Необходимо реализовать пункты 4.4 - 4.9.
Выбранный исполнитель
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