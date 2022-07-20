Необходимо доработать мобильное приложение HumorOn, связанное с анекдотами и рекламой, и выгрузить его в Apple Store и Google Play. Приложение требует изменений как по фронтенду, так и по бэкенду. Используемые технологии: Capacitor, Drupal, Vue.js.
Разработка мобильного приложения
Необходимо разработать мобильное приложение для яблока и андроид. Flutter.
Суть заключается в передвижении по миру.
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