Разработка мобильного приложения

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Закрыт11 заявок570 просмотров

Необходимо разработать мобильное приложение для яблока и андроид. Flutter.

Суть заключается в передвижении по миру.

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