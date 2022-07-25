Разработка приложения на Android для запуска и управления проигрывателем 3D видео. У приложения должны быть рекламная заставка, обучающий ролик, выбор и проигрывание видео, а также управление изображением и аудиотреками. Взаимодействие с терминалом оплаты через com порт. Размер приложения не должен превышать 16 Гб.
Вывести в приложении графики сенсоров телефона
Здравствуйте, нужно вывести в приложении графики сенсоров телефона (акселерометра и гироскопа), совместить их для получения модели движения устройства в пространстве в реальном времени. Необходимо хорошее понимание физики и математики, работа с формулами и расчетами.
Стек: Kotlin, Java, Python(любой язык под Android app)
Условия:
1) Оплата по завершению задачи или раз в неделю, зависит от того что наступит раньше.
2) Есть написанное четкое техническое задание
3) Работа через трекер Hubstaff.com
4) Коммуникация в телеграм
5) Работать нужно не менее 4-5 часов в день.
В отклике укажите:
1) Есть ли опыт работы с требуемым стеком
2) Напишите "я согласен работать по трекеру"
3) Ставку в час
4) Сколько часов вы готовы работать в ближайшую неделю
5) Часовой пояс
6) Юзернейм в телеграме
ВАЖНО: Вся работа только через трекер HUBSTAFF (доступ предоставлю). Мы не хотим следить за вами, мы хотим честно оплачивать ваш труд. Оплата строго по времени на трекере. Если вы хотите с нами работать, укажите в вашем отклике "меня устраивает работа по трекеру" (проверка на р о б о т а) и обязательно желаемую часовую ставку, не забудьте.
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