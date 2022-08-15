Требуется разработка мобильного приложения на Android с ежедневными и еженедельными гороскопами, функцией хиромантии и совместимости знаков. Контент подготовлен, желательно использовать Firebase для хранения данных. Необходима интеграция подписок через Play Console, а также интеграция с Admob, Facebook, Appsflyer, Onsesignal и Adapty. Макет доступен в Figma. Локализация на английский, немецкий и испанский языки.