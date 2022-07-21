Задача для golang разработчика для iOS приложения

Проблема:

Мы используем API, которые предоставляет эта компания https://smartcar.com/ И Мы платим ежемесячно за каждую машину, который юзер подключил. Но со временем, какие-то юзеры будут отваливаться и переставать платить за подписку в приле. Нужно машины этих юзеров отключать от подписки смарткара

Предлагаемое решение:

Подписываем юзера и затем уже после логина сообщаем серверу, что у этого юзера есть подписка с таким-то ID.

А до логина получится подписка, которая пока не принадлежит конкретному юзеру. Потом просто мэтчим ее.

Что нужно сделать:

Нужен метод, в который iOS разработчик сможет передать ID-подписки авторизованного юзера. Нужно научиться ловить уведомления о подписках из Apple и обрабатывать их, а затем когда iOs разработчик шлет ID-подписки юзера, матчить нужную подписку с нужным юзером. Работа с подписками у нас ведется через Adapy ( https://docs.adapty.io/docs ) и надо изучить его возможности для реализации этого функционала

Мы можем пошарить адапти при необходимости и можно будет задавать вопросы iOs разработчику

Соответственно, прила под iOS, остальной бэк написан на go