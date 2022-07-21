У нас есть 10 направлений мобильных приложений, в которых мы хотим реализовать свои идеи, создавать аналоги и публиковать их,

например соцсети (Инстаграм, Тик Ток и т.д.), маркетплейсы, новостные ленты и другое. Ищем разработчика, который найдет, где купить или бесплатно скачать готовые шаблоны этих приложений для iOS и Android в интернете, затем сможет изменить логотип, название,всё настроить, отредактировать под наш запрос, залить на наш сервер и опубликовать на App Store и Google Play. Все расходы по закупке шаблонов берём на себя.