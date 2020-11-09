Необходимо на swift с помощью библиотеки Charts или любой другой реализовать график по определенной модели данных. Пример модели данных покажу, график необходимый во вложении. Сам разработчик, не успеваю быстро закрывать некоторые задачи.График нужно реализовать как отдельный проект, что бы я его мог быстро перенести в рабочий проект.Библиотека: https://github.com/danielgindi/Charts