Разработка приложения на Android для запуска и управления проигрывателем 3D видео. У приложения должны быть рекламная заставка, обучающий ролик, выбор и проигрывание видео, а также управление изображением и аудиотреками. Взаимодействие с терминалом оплаты через com порт. Размер приложения не должен превышать 16 Гб.
SWIFT: Сделать тестовое приложение без дизайна - 5 кнопок и график
Необходимо на swift с помощью библиотеки Charts или любой другой реализовать график по определенной модели данных. Пример модели данных покажу, график необходимый во вложении. Сам разработчик, не успеваю быстро закрывать некоторые задачи.График нужно реализовать как отдельный проект, что бы я его мог быстро перенести в рабочий проект.Библиотека: https://github.com/danielgindi/Charts
Заявки фрилансеров
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