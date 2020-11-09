SWIFT: Сделать тестовое приложение без дизайна - 5 кнопок и график

  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрытнет заявок163 просмотра

Необходимо на swift с помощью библиотеки Charts или любой другой реализовать график по определенной модели данных. Пример модели данных покажу, график необходимый во вложении. Сам разработчик, не успеваю быстро закрывать некоторые задачи.График нужно реализовать как отдельный проект, что бы я его мог быстро перенести в рабочий проект.Библиотека: https://github.com/danielgindi/Charts

Swift
3 года назад
oxyfire
Кирилл 
38 лет
7 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Создание приложения на Андроид

    Разработка приложения на Android для запуска и управления проигрывателем 3D видео. У приложения должны быть рекламная заставка, обучающий ролик, выбор и проигрывание видео, а также управление изображением и аудиотреками. Взаимодействие с терминалом оплаты через com порт. Размер приложения не должен превышать 16 Гб.

    Android
    Мобильные приложения1 исполнитель
    Закрыт
    3 года назад

  • Приложение

    Требуется разработка мобильного приложения для онлайн казино. Задача включает создание интерфейса, реализации функций и обеспечения удобства использования. Ожидается качественное исполнение и внимание к деталям.

    Мобильные приложения9 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Добавить photo recognition в приложение в конструкторе thunkable

    Требуется интеграция функции распознавания фото в существующее приложение, разработанное на платформе Thunkable. Используйте возможности Microsoft Azure для реализации данной функции. Необходимо обеспечить корректную работу распознавания изображений в приложении.

    Мобильные приложения1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Добавить photo recognition в приложение в конструкторе thunkable

    Необходимо интегрировать функцию распознавания фото в существующее мобильное приложение, разработанное в конструкторе Thunkable, с использованием платформы Microsoft Azure. Ожидается создание эффективного решения, позволяющего обрабатывать и анализировать изображения.

    Мобильные приложения1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Тестирование мобильного приложения Андроид

    Ищем фрилансеров для тестирования мобильного приложения на платформе Android. Задача включает поиск багов и предоставление комментариев по удобству использования. Приложение доступно для тестирования, требуется качественная обратная связь.

    Android
    Мобильные приложения8 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Настроить кликер на подобии Зенопостер.

    Требуется настроить кликер (браузерное расширение) для автоматического размещения комментариев под видео (шортсами) на канале. Желателен опыт работы с Зенопостер для лучшего понимания задачи. Видео с техническим заданием будет предоставлено.

    Мобильные приложения1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Геолокация в TWA (trusted web application)

    Ищем решения проблемы определения местоположения пользователя в TWA, созданном с помощью bubblewrap. Открыты для всех идей и предложений, которые помогут исправить ситуацию с геолокацией в мобильных приложениях.

    Мобильные приложения1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Вывести в приложении графики сенсоров телефона

    Необходимо вывести графики сенсоров (акселерометра и гироскопа) в мобильном приложении, совместив их для моделирования движения устройства в реальном времени. Требуется опыт работы с Kotlin, Java или Python и хорошее понимание физики и математики. Оплата по завершению задачи или раз в неделю, работа через трекер Hubstaff.

    AndroidJavaKotlinPython
    Мобильные приложения7 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Создать простейшее серверное приложение на php или python

    Требуется разработка простейшего серверного приложения на PHP или Python для мобильных приложений. Приложение должно открывать банк, мониторить все транзакции и балансы карт, а также обеспечивать возможность переброски средств между счетами внутри приложения.

    PHPPython
    Мобильные приложения2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Задача для golang разработчика для iOS приложения

    Необходимо разработать метод для обработки подписок в iOS приложении на golang. Задача включает интеграцию с API Smartcar для отключения подписок пользователей и обработку уведомлений о подписках из Apple. Требуется создать функционал, который позволит матчить подписку с авторизованным пользователем, используя Adapy. Обсуждение возможностей Adapy и взаимодействие с iOS разработчиком будет обеспечено.

    iOS
    Мобильные приложения2 заявки
    Закрыт
    3 года назад