Разработка приложения на Android для запуска и управления проигрывателем 3D видео. У приложения должны быть рекламная заставка, обучающий ролик, выбор и проигрывание видео, а также управление изображением и аудиотреками. Взаимодействие с терминалом оплаты через com порт. Размер приложения не должен превышать 16 Гб.
Тестирование мобильного приложения Андроид
Приложение выложено для тестирования - https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.kaksosedi
Задача найти баги и по удобству комментарии принимаются
Заявки фрилансеров
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