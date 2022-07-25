Тестирование мобильного приложения Андроид

  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт8 заявок410 просмотров

Приложение выложено для тестирования - https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.kaksosedi

Задача найти баги и по удобству комментарии принимаются

Android
3 года назад
the_one
Ринат 
48 лет
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Заявки фрилансеров

Кирилл
 
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