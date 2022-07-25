Добавить photo recognition в приложение в конструкторе thunkable

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Закрыт1 заявка323 просмотра

Нужно добавить к уже готовому приложению в конструктуре thunkable распознавание фото с помощью microsoft azure

3 года назад
guest_16587660828149
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Александр
 
31 год
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад

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