Разработка приложения на Android для запуска и управления проигрывателем 3D видео. У приложения должны быть рекламная заставка, обучающий ролик, выбор и проигрывание видео, а также управление изображением и аудиотреками. Взаимодействие с терминалом оплаты через com порт. Размер приложения не должен превышать 16 Гб.
Программа для такси
Требуется программа такси для андроид
Приложение для водителя для принятия заказа, android.
Приложение для клиента/пассажира android
Приложение для администратораВозможно у кого-то уже есть готовые проекты , пишите свои предложения
Заявки фрилансеров
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