Развернуть мобильное приложение в App Store

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Закрыт3 заявки181 просмотр

Здравствуйте, необходимо развернуть мобильное приложение в App Store

Стек: QT фреймворк(C++), deploy to app store

Условия:

1) Оплата по завершению задачи или раз в неделю, зависит от того что наступит раньше.

2) Есть написанное четкое техническое задание

3) Работа через трекер Hubstaff.com

4) Коммуникация в телеграм

5) Работать нужно не менее 4-5 часов в день.

В отклике укажите:

1) Есть ли опыт работы с требуемым стеком

2) Напишите "я согласен работать по трекеру"

3) Ставку в час

4) Сколько часов вы готовы работать в ближайшую неделю

5) Часовой пояс

6) Юзернейм в телеграме

ВАЖНО: Вся работа только через трекер HUBSTAFF (доступ предоставлю). Мы не хотим следить за вами, мы хотим честно оплачивать ваш труд. Оплата строго по времени на трекере. Если вы хотите с нами работать, укажите в вашем отклике "меня устраивает работа по трекеру" (проверка на р о б о т а) и обязательно желаемую часовую ставку, не забудьте.

3 года назад
qast
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13 часов назад

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