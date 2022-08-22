Приложение по шерингу строительной техники

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Закрыт4 заявки189 просмотров

Написать мобильное онлайн приложение по шерингу строительной техники с возможностью отражения место нахождения единиц техники на карте в онлайн режиме и возможностью создания заказа онлайн. Приложение- аналог https://perevozka24.by/arenda-spetstehniki.

3 года назад
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