Требуется разработать PWA приложение на ReactJS для общения между бизнес-партнерами. Проект включает 22 экрана, готовую верстку и интеграцию с REST API и Websocket. Опыт коммерческой разработки на ReactJS обязателен. Ожидается ежедневная коммуникация и отчетность о прогрессе. Доступ к Wireframes предоставляется.