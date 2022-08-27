Требуется PHP разработчик на Yii2 для реализации backend мобильного приложения. Функционал включает авторизацию с помощью СМС, выдачу токена и создание Rest API, работающего с JSON. Необходима интеграция с Мегапланом для загрузки данных по договорам пользователей. Подробное ТЗ доступно.