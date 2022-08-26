Ищется PHP разработчик на Yii2

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Закрыт4 заявки392 просмотра

Ищется PHP разработчик на Yii2, который сделает backend для мобильного приложения. Функционал следующий:1. Приём запроса на авторизацию, и отправка СМС с кодом2. Авторизация по коду из СМС, выдача токена. Остальные методы авторизовывать через Bearer3. Rest API должны работать в формате JSON. Самих методов около 10. Все только на выдачу данных в приложение.4. Нужно сделать интеграцию с Мегапланом, от туда загружать данные по договорам пользователей.Есть подробное ТЗ на весь проект (бэк + приложение), отправлю по запросу.

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