Ищется PHP разработчик на Yii2, который сделает backend для мобильного приложения. Функционал следующий:1. Приём запроса на авторизацию, и отправка СМС с кодом2. Авторизация по коду из СМС, выдача токена. Остальные методы авторизовывать через Bearer3. Rest API должны работать в формате JSON. Самих методов около 10. Все только на выдачу данных в приложение.4. Нужно сделать интеграцию с Мегапланом, от туда загружать данные по договорам пользователей.Есть подробное ТЗ на весь проект (бэк + приложение), отправлю по запросу.