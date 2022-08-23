Требуется на 2-4 часа работы специалист по angular и React native

$170
  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт1 заявка279 просмотров

Требуется исправить несколько ошибок в проект по пломбированию счетчиков.

- Опция Голосование

- В кабинете клиента при загрузки файлов ошибки

- Не работает кнопка забыли пароль

1. Сервер - фреймворк loopback.js

2. Сайт или форнтентд - фреймворк angular 7.

3. Приложения - React Native

Оставляйте заявку, подробней тз скину в личку (прошу прощения проект конфиденциальный)

AngularReact Native
3 года назад
guest_15822647128348
5 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Вадим
 
26 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад

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