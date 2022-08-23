Требуется модификация модуля Xposed для работы с приложением такси Лайм. Необходимо устранить вход по ключам, так как разработчик модуля больше не доступен. Рассматривается возможность создания нового модуля с аналогичными функциями.
Требуется на 2-4 часа работы специалист по angular и React native
Требуется исправить несколько ошибок в проект по пломбированию счетчиков.
- Опция Голосование
- В кабинете клиента при загрузки файлов ошибки
- Не работает кнопка забыли пароль
1. Сервер - фреймворк loopback.js
2. Сайт или форнтентд - фреймворк angular 7.
3. Приложения - React Native
Оставляйте заявку, подробней тз скину в личку (прошу прощения проект конфиденциальный)
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