Нативное приложение android

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Завершен9 заявок433 просмотра

обсудим ТЗ в личке, согласуем цену и сроки. пишите. там всего 4 экрана и все на типовых элементах

Android
3 года назад
kirrus
Кирилл 
55 лет
10 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад

Выбранный исполнитель

Arey299
Никита 
28 лет
7 лет в сервисе
Был
год назад
3 года назад
$300
4 дня
Escrow
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Работали над проектом , кроме меня участвовал разработчик сервера(с которым я не связан) - который не доделал сервер. Выполнил большую часть проекта , за которую заказчик отправил аванс. Из за сервера , не получилось сдать проект

Заявки фрилансеров

Аааа
 
25 лет
3 года в сервисе
Был
2 месяца назад
3 года назад
Федор
 
35 лет
3 года в сервисе
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2 года назад
3 года назад
Александр
 
27 лет
3 года в сервисе
Был
8 месяцев назад
3 года назад
Кирилл
 
33 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Георгий
 
30 лет
6 лет в сервисе
Был
5 дней назад
7 отзывов
3 года назад
Александра
 
27 лет
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Асканаз
 
28 лет
3 года в сервисе
Был
месяц назад
3 года назад
Arey299
Никита 
28 лет
7 лет в сервисе
Был
год назад
3 года назад
Александр
 
43 года
4 года в сервисе
Был
2 года назад
1 отзыв
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