Требуется разработка мобильного лаунчера для игры на SAMP сервере. Имеется готовый пример, который поможет в создании. Ожидается качественная реализация с учетом всех необходимых функций.
Нативное приложение android
обсудим ТЗ в личке, согласуем цену и сроки. пишите. там всего 4 экрана и все на типовых элементах
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