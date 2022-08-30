Нужна разработка (возможно, на уже существующем движке) приложения по «оживлению» открыток.

После наведения камеры на куар код всплывает ссылка, перейдя по которой, приложения камеры подменяется нашими приложением. Это важно. Возможность открытия на телефоне без обязательной установки.

Далее, при наведение на открытку, включается анимация на месте открытки.

В интерфейсе приложения должно быть меню где мы загружаем фото открытки, а рядом загружаем видео, которое должно воспроизводиться при наведении на камеру.