Доделать приложение.

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Закрыт3 заявки292 просмотра

Доделать Django приложение на Пайтоне. Помочь вставить код в записку и отредактировать чертёж. 

DjangoPython
3 года назад
Alex_zh_199
33 года
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Заявки фрилансеров

Дэниел
 
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3 года назад
#1
Мобильные приложения
Лев
 
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Алексей
 
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