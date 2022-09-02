Задача включает создание аккаунта разработчика Google Play и выгрузку готового приложения, разбитую на две оплачиваемые сделки по 17$. Первая сделка включает регистрацию и подтверждение личности, вторая - публикацию приложения. После выхода приложения в Play Market будет выплачиваться 60$ в месяц за его существование на аккаунте.