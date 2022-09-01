Работа с google play console

Задание - создание аккаунта разработчика Google Play и выгрузка готового приложения. Весь процесс разбивается на 2 оплачиваемые сделки. Оплата производится следующим образом: 1 сделка (сумма 17$): 1-й этап - Регистрация гугл консоли 2-й этап - Подтверждение личности и создание аккаунта разработчика (Взнос в 25$ вы оплачиваете со своей карты, мы возмещаем эту сумму переводом) 3-й этап - опубликовать приложение сумма 1 сделки - 17$ Сделка закрывается сразу после выполнения условий (1-2 часа), если работаем через гаранта. 2 сделка (сумма 17$): оплату за 2 сделку Вы получите сразу после выхода приложения в Play market, ваше участие в ней необязательно. Займет от 2-6 дней, все зависит от проверки гуглом. Далее вы будете получать 60$ в месяц за то, что приложение существует на Вашем аккаунте.