Работа с google play console

$98
  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт2 заявки237 просмотров

Задание - создание аккаунта разработчика Google Play и выгрузка готового приложения. Весь процесс разбивается на 2 оплачиваемые сделки. Оплата производится следующим образом: 1 сделка (сумма 17$): 1-й этап - Регистрация гугл консоли 2-й этап - Подтверждение личности и создание аккаунта разработчика (Взнос в 25$ вы оплачиваете со своей карты, мы возмещаем эту сумму переводом) 3-й этап - опубликовать приложение сумма 1 сделки - 17$ Сделка закрывается сразу после выполнения условий (1-2 часа), если работаем через гаранта. 2 сделка (сумма 17$): оплату за 2 сделку Вы получите сразу после выхода приложения в Play market, ваше участие в ней необязательно. Займет от 2-6 дней, все зависит от проверки гуглом. Далее вы будете получать 60$ в месяц за то, что приложение существует на Вашем аккаунте.

3 года назад
guest_16620207979912
3 года в сервисе
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3 года назад

Заявки фрилансеров

Семён
 
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Никита
 
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