Доброго времени суток!
Pre-Senior Flutter Developer/ Junior IOS/Swift developer.
Работал как над большими, так и над маленькими проектами. В данный момент работаю в компании на позиции Senior Flutter-разработчика.
Основные навыки:
C#: ASP.NET, WPF, Xamarin Forms.
Dart: Flutter.
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Отзывы заказчиков
$150
10 баллов
2 года назад
Flutter
Задача была - доработка приложения на Flutter. Макс справился быстро и качественно. Рекомендую!
Ответный отзыв
С Заказчиком было удобно и легко работать, а главное всегда был на связи!
$85
10 баллов
4 года назад
Android
Отличный исполнитель! Сделал очень объемную и качественную работу за очень низкую цену. Сделал нам качетсвенное приложение на Android с некоторыми сложными функциями. Всем советую Макса для разработки мобильных приложений.
Ответный отзыв
Было очень приятно работать с Алексеем. Четко поставленная задача и очень быстрые ответы на возникающие вопросы. Рекомендую!
$5
10 баллов
5 лет назад
Все прекрасно, крутой исполнитель - знает, что делает)
Ответный отзыв
Задача была поставлена хорошо , рекомендую к сотрудничеству и желаю удачи!
$5
10 баллов
5 лет назад
Молодец! Всё строго по ТЗ, общительный и задаёт вопросы по работе. Рекомендую!
Ответный отзыв
Было приятно сотрудничать, задача была отлично поставлена, на все вопросы быстро получал ответ.
$5
10 баллов
5 лет назад
Сразу видно специалиста своего дела. Все на высшем уровне!
Ответный отзыв
Задача была поставлена хорошо, было приятно сотрудничать!