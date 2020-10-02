Bolide

Макс Bolide

 
26 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
2 месяца назад

Доброго времени суток!

Pre-Senior Flutter Developer/ Junior IOS/Swift developer.

Работал как над большими, так и над маленькими проектами. В данный момент работаю в компании на позиции Senior Flutter-разработчика.

Основные навыки:

C#: ASP.NET, WPF, Xamarin Forms.

Dart: Flutter.

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Отзывы заказчиков

big_zmey
41 год
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
$150
10 баллов
2 года назад
Доработка приложения на Flutter
Flutter
Задача была - доработка приложения на Flutter. Макс справился быстро и качественно. Рекомендую!
С Заказчиком было удобно и легко работать, а главное всегда был на связи!
Ответный отзыв
Smoop123
Алексей 
26 лет
6 лет в сервисе
Был
год назад
25 отзывов
$85
10 баллов
4 года назад
Приложение для Android с чтением штрих кода
Android
Отличный исполнитель! Сделал очень объемную и качественную работу за очень низкую цену. Сделал нам качетсвенное приложение на Android с некоторыми сложными функциями. Всем советую Макса для разработки мобильных приложений.
Было очень приятно работать с Алексеем. Четко поставленная задача и очень быстрые ответы на возникающие вопросы. Рекомендую!
Ответный отзыв
diyazbarnes
30 лет
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
$5
10 баллов
5 лет назад
Простая задача в Excel
Все прекрасно, крутой исполнитель - знает, что делает)
Задача была поставлена хорошо , рекомендую к сотрудничеству и желаю удачи!
Ответный отзыв
alexdimitrov
27 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
$5
10 баллов
5 лет назад
Простая программа на C#
Молодец! Всё строго по ТЗ, общительный и задаёт вопросы по работе. Рекомендую!
Было приятно сотрудничать, задача была отлично поставлена, на все вопросы быстро получал ответ.
Ответный отзыв
vadiledenev
31 год
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
$5
10 баллов
5 лет назад
Выгрузить готовый сайт из VIsual studio на хостинг
Сразу видно специалиста своего дела. Все на высшем уровне!
Задача была поставлена хорошо, было приятно сотрудничать!
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