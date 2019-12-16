vadiledenev

Вадим Леденев vadiledenev

 
31 год
6 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Оперативное и качественное выполнение заказов, последующее сопровождение

Разработка сайтов/веб приложений любой сложности.

Доработка существующих проектов

Опыт работы full stack php css js jqery более 3х лет

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

spitsyb
Никита 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
$10
10 баллов
4 года назад
Правка меню Bootstrap
Bootstrap
Прекрасный заказчик. Всегда был на связи и всячески помогал. Рекомендую к сотрудничеству.
Заказ - верстка Bootstrap - все оперативно и качественно!
Ответный отзыв
Bolide
Макс 
26 лет
9 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$5
10 баллов
5 лет назад
Выгрузить готовый сайт из VIsual studio на хостинг
Задача была поставлена хорошо, было приятно сотрудничать!
Сразу видно специалиста своего дела. Все на высшем уровне!
Ответный отзыв
hiberok
38 лет
17 лет в сервисе
Был
час назад
$35
10 баллов
5 лет назад
Авторизация curl, парсер
Все в порядке, рекомендую!
Все ок
Ответный отзыв