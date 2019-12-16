vadiledenev

Ищется PHP программист для оптимизации скрипта выборки данных из базы данных. Необходим опыт работы с ORM RedBeanPHP. Задача включает улучшение производительности и эффективности существующего кода.
Разработка сайтов/веб приложений любой сложности.
Доработка существующих проектов
Опыт работы full stack php css js jqery более 3х лет
- Веб-программирование1 заявкаЗакрыт4 года назад
В шаблоне на бутстрап нужно поправить меню 1) сделать размер выпадающего меню адаптивным (сейчас он фиксированный, если много подпунктов вылазит за границы, можно увеличивать в ширь 2) сделать так, чтобы пункты с небольшим ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен4 года назад
Развёрнута виртуалка, но на неё не идёт интернет. Нужно решить эту проблемуСистемное администрирование4 заявкиЗакрыт4 года назад
Не могу установить ОС из семейства линукс, пробовал Debian, Centos, Ubuntu Ошибка всегда одна и та же (см скрин). Пробовал перепрошить биос, разные версии ОС, разные программы записи образов.Системное администрирование2 заявкиЗакрыт4 года назад
Домен уже припаркован.Завершен5 лет назад
На хост выгружен сайт, создана бд и импортирована резервная копия. Теперь нужно настроить подключение к бд.Базы данных5 заявокЗакрыт4 года назад
- $10
Есть проект в VIsual Studio и ASP хостинг, нужно помочь настроить его. Проект уже выгружен на хостинг через Web Deploy, нужно его настроитьВеб-программирование2 заявкиЗакрыт4 года назад
Есть готовый парсер, для него нужна авторизация curl. Все, что нужно сделать - с помощью curl авторизироваться на сайте для дальнейшей работы парсера. СрочноЗавершен5 лет назад
Нужен скрипт пример для работы с платежной системой wayforpay.com Задача: создать форму оплаты и обработчик Wayforpay.com Нужен скрипт приема и обработки платежей Берем email ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт5 лет назад
Нужен скрипт пример для работы с платежной системой wayforpay.com Задача: создать форму оплаты и обработчикЗакрытнет даты
- $5
Нужно простое приложение будильник Есть сайт, например mysite.com/api.php где есть off (адрес указывается в самом приложении) Если будет on то приложение должно издавать звуковой сигнал, пока не будет нажата кнопка, ...Мобильные приложения8 заявокЗакрыт5 лет назад