Требуется пересобрать приложение на Flutter. Первый этап включает изменение URL к API, сбор apk, aab и ipa файлов. Второй этап подразумевает добавление функционала поиска на существующий экран и нового экрана настроек. Ожидается выполнение обеих фаз работы.
Разместить приложение в app store
Необходимо разместить приложение в appstore.
Нужен человек,у которого есть там аккаунт.
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