Мобильное приложение на React Native, MVP

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт8 заявок368 просмотров

На проект возможны и новички!!! Пишите не стесняйтесь.

Знание которые требуеться html js css

Знаете React ещё лучше

Создание полноценного мобильного приложения. 12 экранов.

За полноценным ТЗ пишите в телеграм

CSSHTMLJavaScriptReact Native
3 года назад
Wepko
26 лет
5 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Кутман
 
24 года
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Владимир
 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
10 отзывов
3 года назад
ТОП-5
Мобильные приложения
Илья
 
21 год
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Нариман
 
24 года
6 лет в сервисе
Был
год назад
11 отзывов
3 года назад
Андрей
 
22 года
3 года в сервисе
Был
месяц назад
2 отзыва
3 года назад
Микола
 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
3 года назад
Мария
 
25 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад
3 отзыва
3 года назад
Николай
 
28 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Геймификация приложения (Flutter)

    Требуется разработать элементы геймификации для уже существующего мобильного приложения на Flutter. Необходимо добавить анимацию на страницы с игровой частью, чтобы улучшить взаимодействие пользователей с приложением.

    Flutter
    Мобильные приложения3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Мобильное приложение для андроид

    Требуется разработать мобильное приложение для Android, аналогичное указанному, с возможностью заработка на просмотре рекламы. Основная функция — пользователи нажимают на логотип 10 раз для активации доступа к рекламе. Качество контента (анекдоты или загадки) не является приоритетом.

    Android
    Мобильные приложения8 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Доработать приложение на React Native

    Необходимо доработать мобильное приложение на React Native, включая добавление второго языка, тестов с вопросами, фото галереи, изменение дизайна с альбомного на портретный режим. Также требуется публикация приложения в Google Play и Appstore с предоставлением удаленного доступа к аккаунтам разработчиков.

    React Native
    Мобильные приложения3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Специалист по Flutter

    Требуется специалист по Flutter для разработки приложения фотостройки. Необходимо создать версии для iPad и Windows, с возможностью последующей разработки под Android. Приложение должно позволять делать фото, накладывать рамки и фильтры. Готовая графика и API для работы с сервером предоставлены. Работа срочная.

    AndroidFlutter
    Мобильные приложения3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Пересобрать приложение Flutter

    Требуется пересобрать приложение на Flutter. Первый этап включает изменение URL к API, сбор apk, aab и ipa файлов. Второй этап подразумевает добавление функционала поиска на существующий экран и нового экрана настроек. Ожидается выполнение обеих фаз работы.

    Flutter
    Мобильные приложения3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Замена карты в приложении ReactNative

    $30

    Требуется заменить карту Google на Яндекс в мобильном приложении, разработанном на ReactNative. Необходимо создать билд для Android. Убедитесь, что новая карта корректно интегрирована и функционирует в приложении.

    AndroidReact Native
    Мобильные приложениянет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Приложение Android для входа в телеграм, ватсап, вайбер одновременно

    Требуется разработать Android-приложение мессенджер для одновременного входа и обмена сообщениями в Telegram, WhatsApp и Viber. Интерфейс должен быть похож на Telegram или WhatsApp. Подробные требования к дизайну и функционалу будут обсуждены с исполнителем.

    Android
    Мобильные приложения4 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Работа с google play console

    $98

    Задача включает создание аккаунта разработчика Google Play и выгрузку готового приложения, разбитую на две оплачиваемые сделки по 17$. Первая сделка включает регистрацию и подтверждение личности, вторая - публикацию приложения. После выхода приложения в Play Market будет выплачиваться 60$ в месяц за его существование на аккаунте.

    Мобильные приложения2 заявки
    Закрыт
    3 года назад