Требуется разработать элементы геймификации для уже существующего мобильного приложения на Flutter. Необходимо добавить анимацию на страницы с игровой частью, чтобы улучшить взаимодействие пользователей с приложением.
Мобильное приложение на React Native, MVP
На проект возможны и новички!!! Пишите не стесняйтесь.
Знание которые требуеться html js css
Знаете React ещё лучше
Создание полноценного мобильного приложения. 12 экранов.
За полноценным ТЗ пишите в телеграм
Заявки фрилансеров
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