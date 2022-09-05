Доработка десктопного приложения Allegrosoft

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Закрыт1 заявка189 просмотров

Есть приложение Allegrosoft для синхронизации базы 1С на файловой базе данных (серверная часть) и есть ТСД на Android, на которое устанавливается клиентская часть. Приложение используется, в том числе, для проведения инвентаризации.

Исходные данные: приложение-сервер, установлено на удаленный сервер. Есть 2 учетные записи Windows Server 2012 R2: TSD1 и TSD2, созданные под два терминала сбора данных. И есть 2 ТСД на Android 9, на которые установлена клиентская часть.

Проблема: При регистрации параметров доступа к файловой базе на пользователе ОС №1 на пользователе №2 под другой УЗ ОС для другого ТСД параметры меняются на теже, как на пользователе №1 и сервер под второй УЗ ОС запустить невозможно, пока запущен сервер под УЗ пользователя №2.

Задача: Нужно доработать серверное ПО, чтобы под разными пользователями удаленных рабочих столов можно было запускать серверную часть как для ТСД 1, так и для ТСД2.

Android
3 года назад
nesennv
Микола 
40 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Владимир
 
31 год
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад

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