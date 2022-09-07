Необходимо доработать серверное ПО приложения Allegrosoft, чтобы обеспечить возможность запуска серверной части для двух терминалов сбора данных (ТСД) под разными учетными записями в Windows Server 2012 R2. Проблема заключается в том, что параметры доступа к файловой базе меняются между учетными записями, что мешает работе приложения. Требуется обеспечить независимое функционирование серверной части для пользователей TSD1 и TSD2.
Автоматизировать приложение Android, простые действия, можно эмулятор
Мне нужно автоматизировать Android, а именно автоматизировать простые действия внутри приложения, регистрируя сотни аккаунтов и выполняя короткие задачи.
Не нужно иметь список адресов электронной почты, достаточно получить SMS, которое можно отправить на один и тот же номер телефона и использовать один и тот же IP-адрес для всех учетных записей.
Вы можете использовать бесплатную версию Zennodroid, эмулятор на вашем компьютере или что угодно.
это простая операция, которая занимает несколько часов.
Работа заключается в создании автоматизации, выполнении операций в вашей системе и отправке результата вместе со сценарием.
Все подробности будут высланы в частном порядке.
Подавайте заявку, только если у вас есть знания в этой области, с помощью Zennodroid или другого инструмента.
Оплата составляет 20 usd
Мне это нужно как можно скорее.
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