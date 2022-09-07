Автоматизировать приложение Android, простые действия, можно эмулятор

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт1 заявка417 просмотров

Мне нужно автоматизировать Android, а именно автоматизировать простые действия внутри приложения, регистрируя сотни аккаунтов и выполняя короткие задачи.

Не нужно иметь список адресов электронной почты, достаточно получить SMS, которое можно отправить на один и тот же номер телефона и использовать один и тот же IP-адрес для всех учетных записей.

Вы можете использовать бесплатную версию Zennodroid, эмулятор на вашем компьютере или что угодно.

это простая операция, которая занимает несколько часов.

Работа заключается в создании автоматизации, выполнении операций в вашей системе и отправке результата вместе со сценарием.

Все подробности будут высланы в частном порядке.

Подавайте заявку, только если у вас есть знания в этой области, с помощью Zennodroid или другого инструмента.

Оплата составляет 20 usd

Мне это нужно как можно скорее.

Android
3 года назад
guest_16623899922409
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Андрей
 
33 года
3 года в сервисе
Был
10 месяцев назад
3 года назад

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