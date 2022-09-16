Требуется разработать мобильное приложение для Android с простым функционалом. Пользователь сможет скачать, установить и пройти бесплатный мини-курс с видео и текстовыми материалами. Реализуйте отправку домашних заданий, настройку пуш уведомлений и возможность общения с тренером. Приложение должно быть удобным и простым в использовании.
Написать приложение на React native (обычный тесты ПДД)
Есть готовое решение на Тильде, но нужно переписать на React native, плюс добавить рекламу.
Без бэкенда. Те окно, где будет по 4 вопроса. Тестов 100 страниц.
Хотелось бы узнать стоимость и сроки.
Спасибо большое
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Мобильные приложения6 заявокЗакрыт3 года назад
- $3300
Требуется iOS разработчик для создания музыкального приложения. Задачи: доработка плеера, разработка UI, механизм подписок, организация хранилища музыки. Необходимы знания Swift, MVVM, UIKit, AVFoundation, а также английский на уровне B2+. Зарплата 200.000 руб. в месяц.Мобильные приложения7 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется разработать десктопное приложение под Windows на C#. Функционал включает кнопку для выбора BMP-файла и чтение яркости пикселей, с последующим выводом данных в двумерный массив целых чисел. Приложение должно обрабатывать файлы в оттенках серого.Мобильные приложения1 исполнительЗавершен3 года назад
Требуется разработать способы обхода блокировок Тик Ток для проведения прямых эфиров с казино и привлечения аудитории из других стран. Необходимо обеспечить стабильный доступ к эфирами из Европы с таргетингом на Казахстан, Молдавию и Украину.Мобильные приложения2 заявкиЗакрыт3 года назад
Команда MoonX ищет iOS разработчика с опытом от 3 лет для работы над мобильным приложением в области ментального здоровья и астрологии. Требуются навыки Swift, Objective C и C++. Предлагаем интересные проекты, возможность удаленной работы и гибкий график. Присоединяйтесь к нашему амбициозному стартапу!Мобильные приложения4 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется разработка мобильного приложения для Android, позволяющего играть в дурака, буру, тысячу и другие карточные игры с людьми по сети. Обеспечьте многопользовательский режим и стабильное соединение.Мобильные приложения4 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется подключить платежную систему Paybox в мобильное приложение для платформ Android и iOS. Файлы для работы будут предоставлены по переписке. Необходимо обеспечить стабильную интеграцию и функциональность платежей.Мобильные приложения1 заявкаЗакрыт3 года назад
Необходимо завершить незаконченный проект мобильного приложения на платформе Android, разработанного с использованием Unity. Ожидается доработка существующего кода и функциональности приложения.Мобильные приложения9 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется помощь в настройке App Metrica для мобильного приложения Lendsbay с целью отслеживания установок, полученных от лидогенератора Leads. Интеграция должна быть выполнена для платформ iOS и Android. Потребуется сотрудничество с фронтэнд и бэкэнд разработчиками для успешного выполнения задачи.Мобильные приложения2 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется помощь в настройке App Metrica для мобильного приложения Lendsbay на iOS и Android. Необходимо интегрировать систему с лидогенератором Leads, чтобы отслеживать установки приложения. Специалист должен иметь опыт работы с App Metrica и, возможно, Google Analytics. У команды имеются фронтэнд и бэкэнд разработчики для оказания поддержки.Мобильные приложениянет заявокЗакрыт3 года назад