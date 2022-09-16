Написать приложение на React native (обычный тесты ПДД)

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Закрыт6 заявок356 просмотров

Есть готовое решение на Тильде, но нужно переписать на React native, плюс добавить рекламу.

Без бэкенда. Те окно, где будет по 4 вопроса. Тестов 100 страниц.

Хотелось бы узнать стоимость и сроки.

Спасибо большое

React NativeTilda
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guest_16633386824476
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