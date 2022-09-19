Создать приложение Обои с эффектом параллакса

  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт4 заявки314 просмотров

Нужно создать абсолютно легкое, без дизайна, но с нужными элементами для установки обоев на рабочий стол андроида с эффектом параллакса (Датчик гироскопа и акселерометра) .  Без настроек. 

Платформа разработки: Flutter 

Требования:

  • Сделать так, чтобы можно было устанавливать на рабочий обои с эффектом параллакса с несколькими слоями. Пример:
  • Только для Андроид.
AndroidFlutter
3 года назад
1807833
Иван 
22 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Марат
 
22 года
3 года в сервисе
Был
год назад
3 года назад
Георгий
 
30 лет
6 лет в сервисе
Был
14 часов назад
7 отзывов
3 года назад
Александр
 
31 год
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Наира
 
38 лет
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Квест книга

    Требуется разработчик Unity и C# для исправления багов в мобильном приложении квест книги. Необходимо решить проблему с авто-сохранением, устранить дабл клик, оптимизировать шейдеры и улучшить производительность приложения. Подробности о структуре приложения будут обсуждены в дискорде.

    Unity
    Мобильные приложения2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Шукаю flutter-початківця на постійну співпрацю

    Шукається flutter-початківець для тривалої співпраці в розробці кросс-платформенного додатку. Необхідно верстати екрани, налаштувати темну тему, доробити авторизацію та реалізувати інтерфейси оплати. Важливий базовий досвід в програмуванні, вміння працювати з Flutter та готовність до зростання разом з проектом.

    FlutterJavaScript
    Мобильные приложения4 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Внесення правок у мобільний додаток на Flutter

    Необхідно внести правки в мобільний додаток доставки їжі, розроблений на Flutter. Основні завдання: оновлення даних у Portmone, виправлення помилок, налаштування пуш-повідомлень, а також перевірка відповідності вимогам Google та Apple. Очікується співпраця на постійній основі.

    Flutter
    Мобильные приложения3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Кроссплатформенное приложение на Flutter

    Требуется разработка мобильного приложения на Flutter, основанного на готовом дизайне веб-приложения. Необходимо реализовать функции личного кабинета, включая вход/регистрацию пользователей, работу с базами данных и http запросами. Опыт построения графиков и добавления языков будет преимуществом.

    Flutter
    Мобильные приложения8 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Написать приложение на React native (обычный тесты ПДД)

    Необходимо переписать мобильное приложение с платформы Тильда на React Native. Приложение должно включать 100 страниц с тестами по правилам дорожного движения и возможностью добавления рекламы. Бэкенд не требуется. Уточните стоимость и сроки выполнения проекта.

    React NativeTilda
    Мобильные приложения6 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Приложение android

    Требуется разработать мобильное приложение для Android с простым функционалом. Пользователь сможет скачать, установить и пройти бесплатный мини-курс с видео и текстовыми материалами. Реализуйте отправку домашних заданий, настройку пуш уведомлений и возможность общения с тренером. Приложение должно быть удобным и простым в использовании.

    Android
    Мобильные приложения6 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Разработать мобильное приложение

    $3300

    Требуется iOS разработчик для создания музыкального приложения. Задачи: доработка плеера, разработка UI, механизм подписок, организация хранилища музыки. Необходимы знания Swift, MVVM, UIKit, AVFoundation, а также английский на уровне B2+. Зарплата 200.000 руб. в месяц.

    iOSSQLSwift
    Мобильные приложения7 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Десктоп приложение C#

    Требуется разработать десктопное приложение под Windows на C#. Функционал включает кнопку для выбора BMP-файла и чтение яркости пикселей, с последующим выводом данных в двумерный массив целых чисел. Приложение должно обрабатывать файлы в оттенках серого.

    Мобильные приложения1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Нужно сделать обход Тик Ток

    Требуется разработать способы обхода блокировок Тик Ток для проведения прямых эфиров с казино и привлечения аудитории из других стран. Необходимо обеспечить стабильный доступ к эфирами из Европы с таргетингом на Казахстан, Молдавию и Украину.

    Мобильные приложения2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Мобильное приложение для ios

    Команда MoonX ищет iOS разработчика с опытом от 3 лет для работы над мобильным приложением в области ментального здоровья и астрологии. Требуются навыки Swift, Objective C и C++. Предлагаем интересные проекты, возможность удаленной работы и гибкий график. Присоединяйтесь к нашему амбициозному стартапу!

    AndroidFirebaseiOSSwift
    Мобильные приложения4 заявки
    Закрыт
    3 года назад