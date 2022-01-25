Видеокреатив для мобильной игры (2D анимация)

Здравствуйте. Есть идея создать презентационный ролик для кадрового агентства. По стилистике примерно такой https://www.youtube.com/watch?v=4q_bncDCCWg Сценария как такового нет, есть понимание, что должно быть в нем...какие моменты надо рассказать. Длинтельность - около 1 минуты. От вас: - сценарий - текст - сам ролик Пишите пожалуйста ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день!
Необходимо реализовать 2D анимацию для 30 секундного ролика как демонстрация геймплея игры.
Подробности в ТЗ: https://docs.google.com/document/d/15xl4Cmq3PRMincQM422Enkj0SBd3L7pU3D4QAXAl99A/edit?usp=sharing
2D ассеты с нашей стороны будут предоставлены.
Ваша цена и сроки.
Спасибо!
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