Анимация логотипа

АнимацияЗакрыт14 заявок886 просмотров
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Анимация логотипа 

Исходник mp4 и gif

Пример рядом с лого меняется текст Branding/Design/Digital/Production

https://werklig.com

2 года назад
Ann_Kawper
29 летРоссия
9 лет в сервисе
Была
2 года назад
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