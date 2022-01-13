Анимировать "рассыпающуюся пыль" за движущимися пузырями в видео.

Для второй версии рекламного ролика (первая, "черновая", находится тут: https://www.dropbox.com/s/lhttyggq57dqqv0/Nestle%20-%20NAA%20Optipro%20v0.mp4?dl=0 ) нужно сделать анимированную "пыль" за движущимися пузырями.

Сейчас в видео это статичные картинки с нарисованной дизайнерами "пылью", но нужно чтобы она как бы распылялась по ходу движения и выглядела так, как на раскадровке: https://breffimsk-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/julia_yakova_breffi_ru/Ee2pFboCzmBAp9gppHErgxEB9nXoDnJljTlXIzKLhFQlzQ?e=J15f5X

Вот фрагмент крупнее из дизайна в Фигме (доступ предоставлю, если потребуется, или вытащу только эти "пыльные" элементы для вас): http://joxi.ru/82QNaY6tVXp4aA

Требуется сделать эту "пыль" именно так, как нарисовано в дизайне, чтобы она распылялась за пузырями и исчезала искрясь частичками немного, чтобы было красиво.

Я вижу себе процесс работы следующим образом (поправьте, если нужно будет сделать по другому) - я делаю вторую версию ролика с пузырями без пыли, которые утверждаю у заказчика, послче чего передаю вам это видео и вы подрисовываете за ними пыль, согласно их траекториям, после чего экспортируете только анимацию "пыли" с прозрачным слоем, которую я подставляю под пузыри чтобы получилась иллюзия, что она за ними следует.

Я думаю, что это работа для специалиста по моушн дизайну в After Effects, но мне без разницы в каком инструменте это будет сделано, если сделано будет так, как надо :) Кидайте свои комментарии и предложения по бюджету и срокам. Скажу сразу - что скорее всего придется потом доработать анимацию по пожеланиям заказчика, так что сразу учитывайте это в бюджете. Жду ваших предложений, желательно с примерами работ %)