3D анимация

Привет! Если ты увлекаешься анимацией, нам нужна твоя помощь! Мы разрабатываем браузерную игру (RPG), в которой предусмотрены персонажи которые должны сражаться, в каждом бою будут применяться различные механики, именно их нужно минимально анимировать. Например, анимировать такие штуки ...