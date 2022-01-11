3D анимация

Ищу аниматоров обязательно в среде adobe, after effects! Анимация мульт-персонажей и ригинг, оплата поминутная! Работаем с 2016 года в анимации. Можно анимировать через дуик! Моро и прочее не рассматриваю, потому что работа с локациями в ...
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Добрый день. Снял видео музея в Дубай. Нужно сделать анимацию как надписи на музее начинают светиться.
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