SeregaM1978

Видеомонтаж и/или съемка роликов

Предлагаю услуги видеомонтажа и видеосъемки для частных лиц и организаций (можно работать без договора или официально по договору с ИП).

Монтируем из предоставленных вами материалов по ТехЗаданию или снимаем сами с нуля под ваши нужды.

Монтируем на мощном PC в экосистеме Adobe.

Снимаем на фотокамеру с выносным микрофоном и стэдикамом, а так-же есть экшен камера и квадрокоптер для аэросъемок.

Работаем быстро и качественно. Цена договорная и зависит от срочности и сложности проекта.

Примеры некоторых из выполненных нами работ по монтажу вместе с файлом описания того, чтобы было сделано, находятся в архиве merenkov_sample_videos.zip, который можно скачать отсюда: https://www.dropbox.com/s/dulujjqa9501tc3/merenkov_sample_videos.zip?dl=0

Примеры нашей видеосъемки вы можете посмотреть здесь:

https://www.youtube.com/watch?v=xb_P2Ef8ThA&t=4s

https://www.youtube.com/watch?v=LoY2aejC5IE&t=71s

https://www.youtube.com/watch?v=8tsQBVh4rnk