SeregaM1978

Необходимо создать анимацию 'рассыпающейся пыли' за движущимися пузырями для рекламного ролика. Пыль должна выглядеть динамично и исчезать, как указано в раскадровке. Ожидается работа в After Effects или аналогичном инструменте. Важно учитывать возможные доработки по пожеланиям заказчика.
Предлагаю услуги видеомонтажа и видеосъемки для частных лиц и организаций (можно работать без договора или официально по договору с ИП).
Монтируем из предоставленных вами материалов по ТехЗаданию или снимаем сами с нуля под ваши нужды.
Монтируем на мощном PC в экосистеме Adobe.
Снимаем на фотокамеру с выносным микрофоном и стэдикамом, а так-же есть экшен камера и квадрокоптер для аэросъемок.
Работаем быстро и качественно. Цена договорная и зависит от срочности и сложности проекта.
Примеры некоторых из выполненных нами работ по монтажу вместе с файлом описания того, чтобы было сделано, находятся в архиве merenkov_sample_videos.zip, который можно скачать отсюда: https://www.dropbox.com/s/dulujjqa9501tc3/merenkov_sample_videos.zip?dl=0
Примеры нашей видеосъемки вы можете посмотреть здесь:
https://www.youtube.com/watch?v=xb_P2Ef8ThA&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=LoY2aejC5IE&t=71s
- Анимация5 заявокЗакрыт3 года назад